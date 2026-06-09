Ramy Abdu, fondatore e presidente dell’Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, è stato coinvolto in diverse controversie. È stato arrestato in relazione alla Flotilla pro Gaza nel 2011, accusato di aver partecipato a proteste contro il blocco di Gaza. Successivamente, è stato anche associato a attività di monitoraggio sui diritti umani in aree di conflitto. La sua presenza si è fatta notare in vari eventi pubblici e azioni di advocacy legate alla regione.

Ramy Saleh Ismail Abdu, fondatore e presidente dell'Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med), di cui abbiamo scritto nell'inchiesta iniziata ieri, è stato inserito già nel 2013 da Israele nell'elenco dei «principali operativi» di Hamas in Europa, insieme a organizzazioni come la European Campaign to End the Siege on Gaza (ECESG), il Council for European Palestinian Relations (CEPR) e altre entità considerate collegate. Nel 2020 il ministro della Difesa israeliano ha firmato un ordine di sequestro amministrativo nei suoi confronti per attività legate a «iPalestine», designata da Israele come affiliata a Hamas. Nel maggio 2026 Israele ha vietato l'ingresso ad Abdu e a decine di attivisti di Euro-Med. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da Hamas alla Flotilla. L'uomo ovunque Ramy Abdu

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