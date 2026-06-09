Cura delle tartarughe | i veterinari donano un macchinario alla riserva di Torre Guaceto

Durante la 25esima edizione del Torneo Nazionale Medici Veterinari, oltre 800 partecipanti hanno contribuito alla raccolta fondi per la riserva di Torre Guaceto. I veterinari hanno donato un macchinario specifico per la cura delle tartarughe presenti nell’area protetta. L’evento ha coinvolto atleti, famiglie e accompagnatori, che hanno partecipato a partite di calcio nel territorio. La donazione mira a migliorare le pratiche di assistenza agli animali marini della riserva.

La 25esima edizione del Torneo Nazionale Medici Veterinari è stata dedicata a Torre Guaceto. Oltre 800 partecipanti tra atleti, famiglie e accompagnatori hanno animato i campi da calcio del territorio e si sono uniti con l’obbiettivo di dare un aiuto concreto all’area protetta: l’acquisto di un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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