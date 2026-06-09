A Cúcuta si sono svolte veglie per il giornalista Herrera, ucciso recentemente. La polizia indaga sulle ragioni per cui la scorta ufficiale non ha impedito l’omicidio. Sono in corso approfondimenti su eventuali falle nella protezione e sulle piste investigative, che includono esaminare eventuali collegamenti con attività giornalistiche o minacce ricevute. La famiglia e colleghi chiedono giustizia e chiarezza sulle circostanze dell’omicidio.

? Punti chiave? In Breve Il giornalista Cristian Herrera ucciso a colpi di arma da fuoco a Cúcuta: veglie per chiedere giustizia. Il giornalista Cristian Herrera è stato oggetto di commoventi veglie e manifestazioni pubbliche a Cúcuta, dopo essere stato ucciso con nove colpi d’arma da fuoco. La comunità, insieme ai colleghi e ai familiari, si è riunita per onorare la memoria dell’operatore dell’informazione e per lanciare un appello collettivo affinché i responsabili vengano puniti. Le celebrazioni hanno avuto inizio presso la cattedrale di San José, dove si sono svolte le cerimonie religiose. Successivamente, i partecipanti si sono spostati alla camera ardente, un luogo che ha la presenza di numerosi amici e rappresentanti delle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cúcuta, veglie per il giornalista Herrera: si chiede giustizia

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