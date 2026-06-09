Un parapendista tedesco è stato soccorso dopo un atterraggio brusco in una zona impervia, mentre un alpinista è stato recuperato da un crepaccio in un'area montana. Il compagno del parapendista ha chiamato i soccorsi nonostante la mancanza di segnale telefonico, utilizzando un dispositivo di emergenza. Le condizioni del pilota sono state valutate, ma non sono stati forniti dettagli sui traumi riportati.

? Domande chiave? In Breve Due soccorsi complessi a Courmayeur: tra caduta in crepaccio e atterraggio pesante. Il sistema di emergenza valdostano è stato messo duramente alla prova questo pomeriggio con due interventi distinti e critici nel territorio di Courmayeur. Un pilota di parapendio di circa trent’anni, di nazionalità tedesca, e un alpinista precipitato in un crepaccio hanno richiesto l’attivazione immediata di diverse unità specializzate, tra cui il Soccorso Alpino Valdostano, l’ elisoccorso, la Guardia di Finanza (Sagf) e la Centrale Unica del Soccorso. Il primo episodio di emergenza si è verificato nelle prime ore del pomeriggio. Il giovane tedesco ha subito un atterraggio pesante durante la sua attività di volo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Courmayeur, due emergenze: parapendista e alpinista nel crepaccio

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