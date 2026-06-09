A giugno si terrà a Cosenza la Finale B dell’atletica, con gare che si svolgeranno sulla pista di via degli Stadi. La competizione coinvolgerà diverse specialità dell’atletica leggera. L’evento è previsto portare un incremento di presenze turistiche e un aumento di attività commerciali nella città dei Bruzi. La manifestazione vede la partecipazione di atleti di livello nazionale e si svolgerà su più giorni.

? Punti chiave? In Breve La pista di via degli Stadi ospiterà la Finale B del Campionato Italiano di Società il 13 e 14 giugno. La città di Cosenza ospiterà la prestigiosa Finale B del Campionato Italiano di Società Assoluto su Pista nei giorni 13 e 14 giugno prossimi. L’evento nazionale si svolgerà presso la pista comunale situata in via degli Stadi, attirando su di sé l’attenzione di atleti e tecnici da diverse regioni italiane. La competizione, organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario federale per l’atletica leggera nel nostro Paese. L’appuntamento sportivo è gestito dal Comitato regionale calabrese e si svolge sotto l’egida del CONI. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Cosenza ospita la Finale B dell’Atletica: sfida nazionale a giugno

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