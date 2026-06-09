Controcorrente ha ottenuto vittorie ai ballottaggi ad Agrigento e Bronte, due città tradizionalmente vicine al centrodestra. La lista ha conquistato i seggi con i propri candidati, segnando un risultato elettorale rilevante in queste aree. La vittoria è stata attribuita alla volontà dei cittadini di cambiare. L’affermazione si inserisce in un quadro di elezioni locali con esiti significativi per le formazioni coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Vardera: “I cittadini hanno scelto il cambiamento”. Controcorrente celebra un importante risultato elettorale con la vittoria dei propri candidati nei ballottaggi di Agrigento e Bronte, due realtà storicamente orientate verso il centrodestra. A guidare le amministrazioni comunali saranno Michele Sodano ad Agrigento e Giuseppe Gullotta a Bronte, segnando una svolta politica significativa per il movimento. Secondo i vertici di Controcorrente, il doppio successo rappresenta la conferma di una crescente fiducia da parte degli elettori verso un progetto politico alternativo e radicato sul territorio. La soddisfazione di Ismaele La Vardera. Grande entusiasmo nelle parole del deputato regionale Ismaele La Vardera, che ha commentato l’esito delle urne definendolo un regalo speciale in occasione del suo compleanno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controcorrente conquista Agrigento e Bronte: doppio successo ai ballottaggi

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