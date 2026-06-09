Il presidente della società non ha incontrato ieri il socio di maggioranza, Manolo Bucci, e non ci sono stati colloqui ufficiali tra i due. La riunione prevista per discutere il vertice è stata rinviata, con possibili incontri programmati per oggi. Nel frattempo, si parla di un possibile ingresso di un nuovo imprenditore, ma ancora nessuna conferma ufficiale. La situazione resta in evoluzione senza decisioni definitive.

Niente incontri tra Manolo Bucci e Massimiliano Polci, almeno ieri. Tutto potrebbe essere rimandato a oggi, ma ormai ci sono un paio di aspetti che emergono chiari dalla querelle in atto. Il primo è che l’imprenditore di Artena, attuale presidente del Valmontone, s’è risentito con i vertici dorici per questioni apparentemente di poco conto e assolutamente risolvibili. Dunque potrebbe esserci qualche altro motivo per il suo (temporaneo?) allontanamento dal presidente dell’ Ancona. L’altro aspetto che non è secondario è che l’Ancona non vuole farsi prendere in giro da nessuno. Se ci sono stati malintesi, si possono chiarire. Se ci sono altre ragioni alla base della questione, allora è più difficile, ma Polci e soci devono proseguire sulla loro strada. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Continua la telenovela societaria: non si esclude l’ingresso di un nuovo imprenditore. Polci-Bucci, vertice rimandato. Il presidente si guarda attorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La nuova Ancona in videoconferenza. Polci, Bucci e il sindaco a confrontoOggi si è svolta una videoconferenza tra rappresentanti delle forze dell’ordine, il sindaco e il potenziale nuovo socio, l’imprenditore.

Nuova Ancona in due mesi. Polci prepara il terreno a Bucci e a un mister XIn un arco di due mesi, si delineano le mosse del presidente dell’Ancona, che si prepara a prendere decisioni cruciali.

Si parla di: Continua la telenovela societaria: non si esclude l’ingresso di un nuovo imprenditore. Polci-Bucci, vertice rimandato. Il presidente si guarda attorno.

L'Ancona tra Polci e Bucci: oggi si ricuce o salta tutto. Sindaco e soci locali in allertaANCONA Inizia la settimana decisiva per capire che futuro avrà l'Ancona. Il problema numero uno: si riuscirà a ricucire lo strappo (come rivelato giorni fa in esclusiva ... corriereadriatico.it

Ancona Firmano anche i quattro soci. Con Bucci e Polci un club più solidoÈ il giorno dell’ingresso ufficiale dei quattro soci anconetani. Un passo per certi versi storico, almeno nella recente vita della Ssc Ancona, dopo i disastri culminati con il 4 giugno 2024. A ... msn.com