Il governo ha aumentato le accise sulla benzina nonostante le promesse di mantenerle stabili durante la campagna elettorale. Nel frattempo, il fallimento dell'hub del gas ha contribuito a far salire i costi delle bollette energetiche. Le accise sono salite di recente, mentre i problemi nell’approvvigionamento di gas continuano a influenzare i prezzi finali per i consumatori. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le ragioni di queste decisioni.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita stagnante del PIL riflette la crisi energetica e i fallimenti nelle politiche governative. Fonte Eurostat? L’analisi di Conte su Genova: accise e transizione ecologica. A margine della visita di ieri, 8 giugno, a un asilo di Genova riqualificato grazie ai fondi del Pnrr, Giuseppe Conte ha denunciato una serie di fallimenti sistemici nelle politiche energetiche del governo attuale. Il leader del M5s ha contestato duramente l’operato dell’esecutivo, evidenziando una netta divergenza tra le promesse elettorali e le azioni legislative concrete intraprese dalla gestione di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte su accise e gas: ‘Il governo ha fallito le promesse

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Conte: Ue certifica fallimento Governo su politiche energetiche e Meloni esulta

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#GovernoMeloni voleva tagliare da 10 a 8 centesimi #accise diesel! Ma erano troppi pure 8 centesimi,dato che taglio accise è stato dimezzato a 5 CENTESIMI,altra elemosina e fino 3 luglio! Dicano dove hanno buttato 209 MILIARDI di #Conte,queste carogne! x.com

Energia, Conte: dal governo fallimento su fallimentoGenova, 8 giu. (askanews) – C’è un fallimento chiaro sulle politiche energetiche perché questo governo si è presentato addirittura con una Giorgia Meloni che diceva alle stazioni di servizio che era ... askanews.it

cosa succederebbe a un decreto se non venisse mai creato un decreto attuativo? rimarrebbe inefficace? reddit

Taglio delle accise su benzina e diesel, arriva la proroga: le nuove misureIl taglio delle accise su benzina e diesel viene prorogato fino al 3 luglio, nell’ambito delle misure adottate dal governo Meloni contro il caro carburanti. notizie.it