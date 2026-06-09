Consiglio regionale Madeo | Il consorzio unico di bonifica non è più sotto il controllo della Regione

Il consiglio regionale ha annunciato che il consorzio unico di bonifica non è più sotto il controllo della Regione. Madeo ha affermato che si gestisce con la forza dei numeri e ha criticato il metodo adottato, sostenendo che è stato fatto a danno di chi è direttamente coinvolto nei provvedimenti. La decisione modifica la gestione del consorzio, senza specificare i dettagli tecnici o le motivazioni ufficiali.

"Si governa con la forza dei numeri e, in questo caso, lo si è fatto sulla pelle di chi è direttamente coinvolto nei provvedimenti. Arriva in Consiglio una proposta fortemente osteggiata dai sindacati e dai rappresentanti di categoria ma che, a colpi di maggioranza e con un atteggiamento sordo, è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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