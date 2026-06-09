Il dirigente di Conerobus ha proposto di coinvolgere società private per evitare il collasso del servizio di trasporto pubblico. La proposta prevede l’ingresso di nuovi soci privati nella gestione operativa, modificando l’attuale struttura. Si discute anche dei potenziali rischi per i lavoratori e gli utenti, legati a questa riforma, senza specificare ulteriori dettagli. La proposta è stata presentata come soluzione a problemi di sostenibilità.

Come cambierà la gestione operativa con l'ingresso dei nuovi soci privati? Quali sono i rischi per i lavoratori e l'utenza dopo la riforma? Perché il Comune deve scendere al 51% delle quote azionarie? Quanto costerà realmente il nuovo modello di gestione commerciale??? In Breve Necessità di 4 milioni di euro oltre ai 900mila già stanziati Il CDA passerà da 3 a 5 componenti con maggioranza privata Quota azionaria pubblica scenderà dal 60% fino al limite del 51% Giudice Fi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conerobus: Silvetti propone l’ingresso dei privati per evitare il collasso

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