Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie AGGIORNATO

Da orizzontescuola.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono state pubblicate le prime graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con DDG n. 29392025. La procedura riguarda le assegnazioni di cattedre e posti disponibili e riguarda i candidati ammessi. Le graduatorie sono state rese pubbliche in vari istituti e sono accessibili online. La pubblicazione si inserisce nel processo di selezione avviato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 03I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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