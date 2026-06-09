Una domanda come “Con chi vuoi stare quest’estate?” può mettere in difficoltà i bambini. La psicoterapeuta Martina Cussino suggerisce di affrontare con semplicità le scelte, senza pressioni. Per molti genitori, l’estate significa gestire date di vacanza, turni di lavoro e organizzare le ferie. La pianificazione può diventare complicata, ma è importante mantenere un clima sereno e chiaro, evitando di creare confusione o stress nei più piccoli.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Per molti genitori l’estate rappresenta una pausa dalla routine. Date da concordare, turni di lavoro da gestire, vacanze da programmare. Per le famiglie separate, invece, può trasformarsi in un delicato banco di prova della cogenitorialità. Dietro l’organizzazione delle settimane estive si nascondono spesso emozioni intense: il timore di perdere tempo prezioso con i figli, la paura di essere messi da parte, il desiderio di recuperare quello che la separazione ha inevitabilmente modificato. Chi terrà i bambini ad agosto? Come dividere le vacanze? È giusto che trascorrano più tempo con un genitore rispetto all’altro? E... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Con chi vuoi stare quest’estate?». Una domanda apparentemente innocua che può mettere i bambini in difficoltà. I consigli della psicoterapeuta Martina Cussino per vivere le vacanze con più serenità

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Ospitano i bambini allontanati dai genitori, per un tempo limitato. Ma chi sono questi bambini, e chi se ne occupa nelle comunità o nelle case famiglia? L’abbiamo chiesto agli esperti. E a due donne impegnate in prima linea, con passione e competenza. Mentre si avvicinano le vacanze, e bisogna pensare a come portare questi bambini al mareI bambini allontanati dai genitori vengono ospitati temporaneamente in comunità o case famiglia.