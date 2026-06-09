Comunicato Stampa | Mirco Cecchinato lancia il Bestseller Vendi Casa In Un Giorno

Un nuovo libro intitolato “Vendi Casa In Un Giorno” è stato pubblicato, scritto da Mirco Cecchinato. La pubblicazione si rivolge a chi intende vendere un immobile rapidamente, offrendo strategie e consigli pratici. La presentazione del libro è avvenuta a Milano il 9 giugno 2026. Ogni anno in Italia, molte trattative immobiliari si fermano o sono ritardate a causa di problemi legati alla documentazione.

Milano, 09.06.2026 – In Italia, ogni anno, migliaia di trattative immobiliari rallentano o si interrompono per mancanza di chiarezza documentale. Una planimetria non aggiornata, un documento introvabile, una modifica fatta anni fa e mai comunicata: basta un dettaglio emerso nel momento sbagliato per trasformare una vendita quasi fatta in settimane di incertezze e richieste di sconto. Eppure, nella maggioranza dei casi, questi problemi sono prevedibili e quindi evitabili: tutto sta nel seguire una strategia chiara. Esce oggi per “Ho visto case bellissime soffrire sul mercato per motivi banali e immobili di modesto valore diventare vendibili grazie a un approccio metodico” spiega Come precisa... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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