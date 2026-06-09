Commissione Covid | la sinistra ha paura e la sabota

Alcuni testimoni hanno riferito che i rappresentanti della sinistra hanno abbandonato l’Aula durante i lavori della Commissione Covid, lasciando l’aula in segno di protesta. Secondo quanto emerso, i membri di questa formazione hanno deciso di uscire dall’assemblea, causando un'interruzione temporanea delle sedute. La decisione è stata presa durante l’esame di alcuni documenti, con testimoni che hanno confermato questa azione come una forma di dissenso. Non ci sono altre informazioni sui motivi specifici di questa uscita.

La sinistra non vuole che sul Covid si facciano troppe domande. Dunque, ha deciso di abbandonare i lavori della commissione istituita per fare chiarezza sulla gestione della pandemia. È successo ieri, durante una seduta agitata in cui la delegazione di Pd e 5 stelle ha addirittura chiesto le dimissioni del presidente dell’organismo bicamerale, il senatore Marco Lisei. L’esponente di Fratelli d’Italia è finito nel mirino dell’opposizione per aver consentito che alcuni testimoni venissero interrogati negli uffici del commissariato di polizia. Capita spesso che le Procure incarichino gli ufficiali di pubblica sicurezza di sentire delle persone informate sui fatti, cioè a conoscenza di possibili reati. 🔗 Leggi su Laverita.info

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