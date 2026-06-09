Come un pesce nella plastica le 14 opere del palermitano Nino Carlotta per salvare il mare

Notizia in breve

Un artista palermitano ha completato un viaggio di oltre mille chilometri lungo il perimetro costiero della Sicilia con una Vespa, portando a termine il progetto “Come un pesce nella plastica”. Durante il percorso, ha realizzato quattordici opere di arte pubblica, ciascuna con una storia collegata al mare e alla plastica. Le opere sono state create per sensibilizzare sui rischi dell’inquinamento marino.