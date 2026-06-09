Come un pesce nella plastica le 14 opere del palermitano Nino Carlotta per salvare il mare

Da palermotoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un artista palermitano ha completato un viaggio di oltre mille chilometri lungo il perimetro costiero della Sicilia con una Vespa, portando a termine il progetto “Come un pesce nella plastica”. Durante il percorso, ha realizzato quattordici opere di arte pubblica, ciascuna con una storia collegata al mare e alla plastica. Le opere sono state create per sensibilizzare sui rischi dell’inquinamento marino.

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Quattordici opere, quattordici storie, un solo mare. Si è concluso dopo oltre mille chilometri percorsi in Vespa, in solitaria, lungo il perimetro costiero della Sicilia "Come un pesce nella plastica", il progetto di arte pubblica ideato e autoprodotto dallo street artist palermitano Nino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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