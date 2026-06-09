Come un pesce nella plastica le 14 opere del palermitano Nino Carlotta per salvare il mare
Un artista palermitano ha completato un viaggio di oltre mille chilometri lungo il perimetro costiero della Sicilia con una Vespa, portando a termine il progetto “Come un pesce nella plastica”. Durante il percorso, ha realizzato quattordici opere di arte pubblica, ciascuna con una storia collegata al mare e alla plastica. Le opere sono state create per sensibilizzare sui rischi dell’inquinamento marino.
Quattordici opere, quattordici storie, un solo mare. Si è concluso dopo oltre mille chilometri percorsi in Vespa, in solitaria, lungo il perimetro costiero della Sicilia "Come un pesce nella plastica", il progetto di arte pubblica ideato e autoprodotto dallo street artist palermitano Nino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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