Durante la cerimonia, ogni neo diciottenne ha ricevuto una copia della Costituzione italiana. I giovani hanno partecipato attivamente leggendo ad alta voce alcuni articoli, come il primo e il secondo, in un momento di condivisione collettiva. La cerimonia si è svolta in un auditorium locale, con la presenza di autorità e familiari, mentre i ragazzi si sono alternati nella lettura, sottolineando il loro coinvolgimento diretto.

? Punti chiave? In Breve Il valore civile tra le strade di Cocquio Trevisago: la consegna della Costituzione ai giovani. Il sindaco Danilo Centrella e l’amministrazione di Cocquio Trevisago hanno espresso un sentito ringraziamento ai neo diciottenni e alle loro famiglie dopo la recente cerimonia del Battesimo Civico. L’evento, che ha avuto luogo presso il Teatro SOMS di Caldana, si è inserito nel calendario delle celebrazioni per la Festa della, trasformandosi in un momento di profonda partecipazione collettiva. La serata ha protagonisti i ragazzi che hanno appena raggiunto la maggiore età. Per loro, il gesto simbolico centrale è stato la consegna formale della Costituzione italiana. Questo atto non rappresenta soltanto un passaggio burocratico legato all’età adulta, ma simboleggia la fiducia che l’intera comunità ripone nelle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cocquio Trevisago: la Costituzione nelle mani dei nuovi diciottenni

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