Ci sono morti Terremoto devastante la scossa fortissima all’improvviso | tragedia

Un terremoto di forte intensità ha colpito la regione, causando almeno cinque vittime e numerosi feriti. La scossa principale si è verificata nel pomeriggio, con un’intensità che ha fatto tremare edifici e strade. La terra ha continuato a scuotersi per diverse ore, provocando crolli e dispersione di macerie in varie zone. La popolazione si è riversata in strada, ancora sotto shock.

La terra ha continuato a tremare per ore, seminando paura tra una popolazione già duramente colpita dalla violenza della prima scossa. Interi villaggi si sono ritrovati improvvisamente isolati, mentre centinaia di famiglie hanno trascorso la notte all’aperto nel timore che nuove scosse potessero provocare ulteriori crolli. In molte aree, il rumore degli elicotteri e dei mezzi di soccorso ha preso il posto della quotidianità, trasformando il paesaggio in uno scenario di emergenza. Le operazioni di ricerca si stanno svolgendo in condizioni particolarmente difficili. I soccorritori sono costretti a muoversi con estrema cautela a causa del rischio di nuovi cedimenti e delle continue scosse che continuano a interessare la regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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