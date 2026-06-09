In via Milano a Chiavazza, residenti segnalano che auto sfrecciano a velocità elevate e che il semaforo dell’incrocio è guasto da settimane. La presenza di una nuova rotonda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale. Il semaforo rotto non funziona da diverso tempo, creando situazioni di rischio per pedoni e automobilisti. La situazione è ancora in fase di valutazione da parte delle autorità competenti.

? Punti chiave? In Breve Pericolo su via Milano a Chiavazza: residenti denunciano velocità eccessiva e semafori guasti. La sicurezza stradale nel quartiere Chiavazza è al centro di una forte protesta dopo che diversi incidenti hanno colpito la zona di via Milano. Un residente ha inviato una segnalazione urgente per denunciare il pericolo costante rappresentato dalle velocità elevate degli autoveicoli che percorrono questo tratto stradale. Il problema principale riguarda un incrocio che dovrebbe essere regolato da un semaforo, il quale risulta invece non funzionante da diverso tempo. Secondo quanto emerge dalla segnalazione, via Milano si presenta come un unico e lungo serpentone di mezzi che sfrecciano senza rallentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Chiavazza, via Milano: residenti denunciano velocità e semafori guasti

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