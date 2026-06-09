Il centrodestra ha ottenuto successi nelle Marche, ma rischia di incontrare difficoltà in Emilia-Romagna. Il modello vincente nelle Marche sembra non funzionare nello stesso modo in Emilia-Romagna, dove si registrano segnali di frammentazione tra i partiti alleati. A Cervia, la coalizione ha mostrato divisioni che potrebbero compromettere la compattezza. Le sfide principali riguardano l’unità tra i vari elementi della coalizione e la capacità di mantenere un fronte compatto in vista delle prossime elezioni.

Perché il modello marchigiano sta fallendo in Emilia-Romagna? Come può il centrodestra evitare la frammentazione vista a Cervia? Quali strategie userà il centrosinistra per vincere a Bologna nel 2027? Cosa ha causato il crollo del Partito Democratico a Vignola??? In Breve Il PD a Vignola scende dal 37% alle europee al 18,6% attuale. Sandro Parcaroli vince a Macerata consolidando il modello di Francesco Acquaroli. Cervia, Faenza e Imola registrano sconfitte per il centrodestra fram . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Centrodestra: tra successi nelle Marche e rischi in Emilia

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