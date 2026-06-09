Casarano riparte col bis di De Nuzzo | tutti i nomi eletti a Palazzo dei Domenicani

Il risultato del ballottaggio ha confermato alla guida di Casarano il sindaco uscente, Ottavio De Nuzzo. Sono stati eletti i membri della nuova assemblea che si insedierà nelle stanze di Palazzo dei Domenicani. La composizione dell’assemblea segue le consultazioni elettorali che hanno concluso la lunga parentesi amministrativa. La nomina degli eletti rappresenta la fase successiva all’esito delle votazioni.

CASARANO – Chiusa la lunga parentesi delle amministrative con il risultato del ballottaggio che ha riconfermato alla guida della città di Casarano il primo cittadino uscente Ottavio De Nuzzo, è tempo di comporre la nuova assise che si insedierà nelle stanze di Palazzo dei Domenicani.Nove. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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