Casa Sollievo Gumirato blinda la direzione e ne ha per tutti | Vergognatevi macchiata reputazione della Fondazione

Da foggiatoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il direttore di una fondazione ha accusato alcuni membri di aver danneggiato la reputazione dell’ente, riferendosi a comportamenti considerati vergognosi. Da un lato, la fondazione dichiara un bilancio in attivo e rivendica il raggiungimento della propria missione. Dall’altro, si contano centinaia di decreti ingiuntivi e proteste pubbliche, mentre vengono contestate accuse di aver offeso e umiliato una comunità.

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Un bilancio in attivo che rivendica la "missione compiuta" da un lato; lo spettro di centinaia decreti ingiuntivi, piazze in rivolta e l'accusa infuocata di aver "offeso e umiliato una comunità" dall'altro. L'ultimo discorso ai dipendenti di Gino Gumirato, manager veneto e direttore generale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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