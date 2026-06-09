Caporalato e lavoro nero 15 datori di lavoro denunciati e 5 attività agricole sospese

Quindici datori di lavoro sono stati denunciati e cinque aziende agricole sospese tra Palermo e provincia per caporalato e lavoro nero. Le operazioni sono state condotte dalla guardia di finanza durante controlli sul rispetto delle norme sul lavoro. Sono state identificate irregolarità che riguardano il pagamento e le condizioni di lavoro di dipendenti impiegati nelle attività agricole. Nessun dettaglio sui nomi delle aziende o sui lavoratori coinvolti è stato reso noto.

Quindici datori di lavoro denunciati e cinque attività imprenditoriali sospese tra Palermo e provincia. È questo il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione di contrasto al fenomeno del caporalato nel settore agricolo, coordinata dal comando per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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RAI3 TGR CAMPANIA - Caporalato, la procura di Nocera avvia task force sul fenomeno - (14-05-2026)

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