Sono stati resi noti i verbali che hanno portato all’arresto di alcune persone coinvolte in un caso di caporalato a Brindisi. Nei documenti si descrive come alcuni lavoratori, impiegati nel taglio di alberi, vivessero in condizioni di estrema povertà. Dormivano in un tugurio senza riscaldamento e si rifornivano di acqua da un tubo di irrigazione, senza accesso ad altri servizi.

Chi tagliava gli alberi era costretto a vivere in un tugurio, senza riscaldamento e prendendo l’ acqua da un tubo per l’irrigazione. Una delle persone per le quali lavoravano, invece, postava video su TikTok per esaltare le sue attività ed era così diventata un’ influencer con oltre 10mila follower. Ora è sotto inchiesta per caporalato insieme all’uomo finito ai domiciliari dopo l’arresto in flagranza. L’ultima storiaccia sullo sfruttamento di migranti nelle campagne arriva dalla provincia di Brindisi e vede protagonisti Daniele Argentieri e la sua coindagata. Per svolgere i lavori della loro cooperativa specializzata nell’espianto di alberi e nella vendita di legna, secondo il pubblico ministero della procura di Brindisi Giuseppe De Nozza, approfittavano dello stato di bisogno di tre uomini originari dell’Africa “sottoponendoli a condizioni di sfruttamento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caporalato a Brindisi, i verbali che hanno portato all’arresto: “Vivevamo in un tugurio, prendevamo l’acqua da un tubo d’irrigazione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Braccianti sfruttati e costretti a vivere in un tugurio: un arresto per caporalatoUn rappresentante di una cooperativa è stato arrestato nel Brindisino per caporalato.

PEI e verbali GLO mai consegnati, il TAR dà ragione ai genitori che non avevano ricevuto i documenti del figlio. Cosa hanno detto i giudiciIl Tar ha dato ragione ai genitori che non avevano ricevuto i documenti del figlio con disabilità, tra cui il Piano Educativo Individualizzato e i...

Temi più discussi: Caporalato a Brindisi, i verbali: Vivevamo in un tugurio, prendevano l'acqua dal tubo d'irrigazione; Sfruttava i braccianti nelle sue campagne, arrestato per caporalato; Caporalato, Uila Puglia: Bene repressione ma occorre rispetto Protocollo regionale; Caporalato a Brindisi e Taranto: arrestato imprenditore per sfruttamento di braccianti.

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Brindisi, nell’ambito di ripetuti servizi anti-caporalato nel settore agricolo, ha condotto un’indagine lampo che ha portato all’arresto in flagranza di reato del legale rappresentante di una lamilano.it/brindisi/capor… x.com

Braccianti sfruttati, condizioni disumane: caporalato tra Brindisi e Taranto, arrestato il titolare di una cooperativa reddit

Caporalato tra Brindisi e Taranto, arrestato il rappresentante di una cooperativaCaporalato tra Brindisi e Taranto: arrestato il rappresentante di una cooperativa, braccianti sfruttati e alloggi in condizioni degradanti. lamilano.it

Sfruttava i braccianti nelle sue campagne, arrestato per caporalatoDieci ore di lavoro sotto il sole alla metà della paga minima con una ulteriore decurtazione per l'alloggio in un rudere fatiscente ... rainews.it