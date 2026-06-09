Caporalato a Brindisi i verbali che hanno portato all’arresto | Vivevamo in un tugurio prendevamo l’acqua da un tubo d’irrigazione

Da ilfattoquotidiano.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati resi noti i verbali che hanno portato all’arresto di alcune persone coinvolte in un caso di caporalato a Brindisi. Nei documenti si descrive come alcuni lavoratori, impiegati nel taglio di alberi, vivessero in condizioni di estrema povertà. Dormivano in un tugurio senza riscaldamento e si rifornivano di acqua da un tubo di irrigazione, senza accesso ad altri servizi.

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Chi tagliava gli alberi era costretto a vivere in un tugurio, senza riscaldamento e prendendo l’ acqua da un tubo per l’irrigazione. Una delle persone per le quali lavoravano, invece, postava video su TikTok per esaltare le sue attività ed era così diventata un’ influencer con oltre 10mila follower. Ora è sotto inchiesta per caporalato insieme all’uomo finito ai domiciliari dopo l’arresto in flagranza. L’ultima storiaccia sullo sfruttamento di migranti nelle campagne arriva dalla provincia di Brindisi e vede protagonisti Daniele Argentieri e la sua coindagata. Per svolgere i lavori della loro cooperativa specializzata nell’espianto di alberi e nella vendita di legna, secondo il pubblico ministero della procura di Brindisi Giuseppe De Nozza, approfittavano dello stato di bisogno di tre uomini originari dell’Africa “sottoponendoli a condizioni di sfruttamento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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