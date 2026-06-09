Caltanissetta | l’area ecologica di via Ferdinando I nel degrado
Ogni lunedì mattina, gli operatori ecologici trovano l’area di via Ferdinando I in condizioni di abbandono, con rifiuti sparsi e sporcizia. I WC chimici installati durante il mercatino settimanale vengono lasciati in condizioni di degrado, con evidenti segni di utilizzo e poca manutenzione. La zona dell’area ecologica si presenta trascurata, con rifiuti abbandonati e strutture non pulite, causando disagio tra i residenti e i frequentatori.
Cosa trovano esattamente gli operatori ecologici ogni lunedì mattina? Come vengono utilizzati i WC chimici durante il mercatino settimanale? Quali risorse economiche vengono sprecate per ripulire l'area di via Ferdinando I? Perché i servizi di pulizia attuali non riescono a garantire il decoro??? In Breve Abusi igienici e rifiuti indifferenziati peggiorano la situazione ogni lunedì mattina. Uso improprio dei WC chimici durante il mercatino settimanale di sabato. Interventi . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Piombino, stop al recupero di Fiorentina: l’area sportiva resta nel degradoIl consiglio comunale di Piombino ha deciso di non approvare la mozione proposta dal consigliere Izzo per il recupero dell’area sportiva di...
Area verde nel degrado. Lavori di recupero al palo: "Vogliamo risposte subito"Un’area verde si trova in condizioni di degrado, mentre i lavori di recupero al palo sono ancora in corso.
Si parla di: Caltanissetta, una settimana tra celebrazioni, cultura, sport e partecipazione civica - TFN; Rifiuti abbandonati a Caltanissetta, le precisazioni di Dusty.