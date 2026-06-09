Caltanissetta | l’area ecologica di via Ferdinando I nel degrado

Notizia in breve

Ogni lunedì mattina, gli operatori ecologici trovano l’area di via Ferdinando I in condizioni di abbandono, con rifiuti sparsi e sporcizia. I WC chimici installati durante il mercatino settimanale vengono lasciati in condizioni di degrado, con evidenti segni di utilizzo e poca manutenzione. La zona dell’area ecologica si presenta trascurata, con rifiuti abbandonati e strutture non pulite, causando disagio tra i residenti e i frequentatori.