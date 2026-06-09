A Caltanissetta, 19 volontari sono stati ammessi come operatori OPEM della Croce Rossa, dopo aver superato esami pratici e teorici di specializzazione. La selezione ha riguardato candidati provenienti da diverse zone, che hanno completato con successo le prove di valutazione delle competenze. I nuovi operatori si aggiungono al team di soccorso locale, rafforzando le capacità di intervento in emergenze. Le prove hanno incluso test scritti e simulazioni pratiche di soccorso.

? Domande chiave? In Breve Diciannove nuovi operatori OPEM rinforzano la capacità di soccorso della Croce Rossa a Caltanissetta. Diciannove nuovi volontari hanno ottenuto la qualifica di Operatore in Emergenza dopo aver superato l’esame finale tenutosi domenica 7 giugno 2026 presso la sede del Comitato di Caltanissetta. Questo traguardo formativo, conclusosi con prove sia teoriche che pratiche, permette a un gruppo selezionato di intervenire attivamente nelle situazioni di criticità e all’interno del sistema di Protezione Civile. Il percorso di specializzazione si è sviluppato nell’arco di 18 ore di attività didattica. Inizialmente erano stati 23 i candidati impegnati nel corso, ma solo 19 hanno superato con successo le simulazioni e i test previsti dal programma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta: 19 nuovi operatori OPEM per il soccorso della Croce Rossa

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