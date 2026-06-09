? Domande chiave? In Breve Lo stress tettonico in California raggiunge livelli record dopo un millennio di storia sismica. Le tensioni accumulate nelle faglie della California meridionale hanno toccato i picchi massimi degli ultimi 1.000 anni, secondo un nuovo modello sismico che analizza la complessa dinamica del Cajon Pass. I ricercatori hanno identificato un accumulo di stress critico che potrebbe influenzare la propagazione di futuri terremoti lungo i sistemi di San Andreas e San Jacinto. Il team internazionale di ricerca, guidato dalla Dott.ssa Liliane Burkhard dell’Università di Berna, ha ricostruito la storia sismica della regione utilizzando dati geologici complessi. Attraverso la datazione al radiocarbonio e l’analisi delle anomalie negli anelli degli alberi, gli esperti hanno simulato un intero millennio di movimenti della crosta terrestre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - California: stress tettonico ai massimi dopo 1.000 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rimini, case ai massimi storici: i prezzi superano i 3.000 euro/mqA Rimini, i prezzi delle case hanno raggiunto i livelli più alti di sempre, superando i 3.

Leggi anche: Bitcoin sotto i 71.000$ e Wall Street ai massimi: scoppia la crisi USA-Iran