Oggi le temperature superano i 30°C, con un rischio di temporali violenti sulle Alpi e nel Triveneto nel pomeriggio. Le aree più a rischio sono quelle alpine e alcune zone pianeggianti del nord-est, dove si prevedono fenomeni intensi e improvvisi. Si consiglia agli agricoltori di proteggere i raccolti e i mezzi agricoli dai possibili danni causati dai temporali violenti.

? Punti chiave? In Breve Caldo intenso oltre i 30°C e rischio temporali violenti sulle Alpi: la guida pratica per la giornata di martedì 09 giugno. Le temperature supereranno i 30°C in gran parte d’Italia martedì 09 giugno, mentre correnti umide in quota scateneranno temporali intensi sulle Alpi e sulle Prealpi durante il pomeriggio. L’anticiclone subtropicale domina il Mediterraneo garantendo soleggiamento, ma l’instabilità termica alimenterà nubi cumuliformi nei settori montani centrali e orientali. Il contesto meteorologico odierno vede la convivenza di due scenari opposti. Da un lato, l’azione dell’anticiclone subtropicale assicurerà cieli limpidi o poco nuvolosi, specialmente nelle regioni del Centro, del Sud e sulle Isole Maggiori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo sopra i 30°C e rischio temporali violenti sulle Alpi: la guida

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FORECAST: UPGRADED DENVER HAIL RISK, WIND & TORNADOES TODAY LARGE HAIL THREAT

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Ancora un post di pericolosa disinformatjia. Come se il Mediterraneo fosse caldo per caso, come se le anomalie termiche delle acque marine di tutto il mondo non avessero la stessa, drammatica, origine. x.com

Come combattere il caldo reddit

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