Caldo sopra i 30°C e rischio temporali violenti sulle Alpi | la guida

Da ameve.eu 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi le temperature superano i 30°C, con un rischio di temporali violenti sulle Alpi e nel Triveneto nel pomeriggio. Le aree più a rischio sono quelle alpine e alcune zone pianeggianti del nord-est, dove si prevedono fenomeni intensi e improvvisi. Si consiglia agli agricoltori di proteggere i raccolti e i mezzi agricoli dai possibili danni causati dai temporali violenti.

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? Punti chiave? In Breve Caldo intenso oltre i 30°C e rischio temporali violenti sulle Alpi: la guida pratica per la giornata di martedì 09 giugno. Le temperature supereranno i 30°C in gran parte d’Italia martedì 09 giugno, mentre correnti umide in quota scateneranno temporali intensi sulle Alpi e sulle Prealpi durante il pomeriggio. L’anticiclone subtropicale domina il Mediterraneo garantendo soleggiamento, ma l’instabilità termica alimenterà nubi cumuliformi nei settori montani centrali e orientali. Il contesto meteorologico odierno vede la convivenza di due scenari opposti. Da un lato, l’azione dell’anticiclone subtropicale assicurerà cieli limpidi o poco nuvolosi, specialmente nelle regioni del Centro, del Sud e sulle Isole Maggiori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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