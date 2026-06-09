Operai e tecnici stanno lavorando sulla spiaggia di Cala Materdomini, con il cantiere avviato. L’intervento mira a ripristinare tutti i servizi entro il primo luglio. La spiaggia è attualmente sotto lavori di sistemazione, con operazioni in corso per riparare strutture e installare nuovi elementi. Nessuna altra informazione sui dettagli delle opere o sui tempi di completamento oltre la data stabilita.

Operai e tecnici sono a lavoro sulla spiaggia di Cala Materdomini, il cantiere è partito e l’obiettivo è ripristinare tutti i servizi entro il 1° luglio. Tra le novità, che l’associazione temporanea di imprese (Ati) vincitrice del bando comunale, vuole offrire, ci sono il gelato artigianale vista mare del Vertigo Caffè 2.0, già conosciuto e apprezzato in città, e il cinema all’aperto che sarà allestito in una delle aree adiacenti al bar, quella più prossima a Sun beach. Il cantiere Da ieri sono a lavoro i falegnami che stanno sistemando le strutture in legno che caratterizzano il complesso, tra passerelle e locali adibiti a infopoint e punto ristoro. Da oggi inizieranno gli interventi anche per rimettere a posto l’impianto elettrico che era andato completamente distrutto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Cala Materdomini, al via i lavori per la nuova spiaggia

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