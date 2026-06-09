A Lentigione, nel comune di Brescello, si è svolto un corteo per chiedere maggiore sicurezza. Decine di persone sono scese in strada, portando cartelli e slogan, per manifestare il loro disagio riguardo alla sicurezza nel quartiere. La manifestazione si è svolta senza incidenti e si è conclusa con un breve comizio. Nessun intervento delle forze dell’ordine è stato segnalato.

Brescello (Reggio Emilia), 9 giugno 2026 - Alcune decine di persone hanno raccolto l’invito del Comitato Liberiamo via Mantova, il gruppo di cittadini del versante reggiano e parmense attorno all’Enza, tra Brescello e Sorbolo Mezzani, per sollecitare ancora una volta interventi risolutivi per la sicurezza sull’ex Statale 62 della Cisa, all’indomani di una serie di incidenti, uno dei quali costato la vita, sabato notte, a un ragazzo di 19 anni. Il traffico in generale continua a fare paura su quella carreggiata. E i sindaci dei due Comuni, Carlo Fiumicino e Nicola Cesari, sollecitano nuovamente interventi per migliorare la situazione. Fiumicino ha nuovamente chiesto a Ministero e Regione delle soluzioni per arrivare al completamento della tanto attesa Cispadana, dopo la tegola arrivata con la bocciatura del progetto generale dell’autostrada regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brescello, corteo per la sicurezza a Lentigione

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