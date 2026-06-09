di Luca Fioretti Con la conferma di Florentino Pérez alla guida del Real si sbloccano i dialoghi: Brahim Diaz attende il verdetto di Mourinho. La Juventus non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Brahim Díaz, considerato il profilo perfetto per accendere la fantasia della manovra bianconera nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza torinese non ha perso le speranze di arrivare al talento marocchino e si prepara a entrare nella fase calda dell’operazione. Con la recente stabilizzazione societaria a Madrid, sancita dall’elezione e dalla definitiva conferma di Florentino Pérez alla presidenza del Real, i canali diplomatici si sono finalmente riaperti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brahim Diaz nel mirino, la Juve non perde le speranze: Comolli pronto a incontrare a breve il Real! Gli aggiornamenti

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Brahim Diaz nel mirino della Roma: il futuro dipende da #Mourinho #asroma x.com

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