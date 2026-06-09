La zia paterna delle sorelle ha dichiarato di voler ottenere l'affido delle bambine, chiedendo trasparenza sulla vicenda. Ha espresso la volontà di chiarire ogni dettaglio e di tutelare i diritti delle sorelle coinvolte. La famiglia si sta muovendo legalmente per assicurare che le minori siano affidate a chi possa garantirne la tutela. La richiesta è stata presentata agli organi competenti.

A quattro mesi esatti dalla morte della piccola Beatrice a Bordighera la zia paterna, Sonia Rao, ha deciso di rompere il silenzio affidando le sue parole a La Stampa. Le dichiarazioni della donna non arrivano in un momento casuale, anzi. Sonia sceglie di parlare per smentire quanto si è detto nelle ultime settimane, un presunto disinteresse nei confronti delle tre sorelle da parte della famiglia paterna. Per la morte della bambina, avvenuta il 9 febbraio scorso, sono indagati per maltrattamenti aggravati la madre, Manuela Aiello, e il suo compagno, Emanuel Iannuzzi. I due si trovano attualmente in carcere., "È una cosa che ritengo fondamentale. Non si discute", risponde Sonia Rao alla domanda sul perché avrebbe chiesto di poter adottare le due sorelle più grandi di Beatrice che, dopo la morte della piccola, si trovano in una struttura protetta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Bordighera, la zia paterna di Beatrice: "Vogliamo l'affido delle sorelle"

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