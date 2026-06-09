La zia delle due sorelle di Beatrice ha presentato una richiesta di affidamento. Non risultano ancora conclusi i controlli sui servizi sociali riguardo alla famiglia materna, mentre la richiesta di affidamento è stata avanzata dalla zia. Non sono state fornite informazioni sui familiari che hanno manifestato interesse ad accoglierle. La situazione rimane in fase di valutazione e non ci sono ancora decisioni definitive.

? Domande chiave? In Breve Bordighera, la battaglia di Sonia Rao per il futuro delle sorelle di Beatrice. Sonia Rao, imprenditrice di Bordighera, ha presentato una richiesta ufficiale di affidamento per le due sorelle della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso in località Montenero. La donna, zia paterna delle minori, punta a ricostruire un nucleo familiare dopo che i rapporti con la madre, Emanuela Aiello, si sono interrotti bruscamente. Attualmente, la madre e il compagno Emanuel Iannuzzi sono in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati dal decesso. Il percorso per l’affidamento delle bambine è ora nelle mani delle autorità giudiziarie e dei servizi sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Beatrice.

© Ameve.eu - Bordighera: la zia chiede l’affidamento per le sorelle di Beatrice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bordighera, la zia paterna di Beatrice: "Vogliamo l'affido delle sorelle"La zia paterna delle sorelle ha dichiarato di voler ottenere l'affido delle bambine, chiedendo trasparenza sulla vicenda.

Leggi anche: Beatrice morta a Bordighera, la zia: «Manuela Aiello mi insultava. Voglio l’affido delle sorelle»

Temi più discussi: Bordighera, la zia paterna di Beatrice: Vogliamo l'affido delle sorelle; Bimba morta a Bordighera, il padre in carcere vuole riconoscerla: Subito affido sorelline alla zia paterna; Bordighera, il padre di Beatrice: Vorrei darle il mio cognome. Le sue sorelline vengano affidate alla zia paterna; La zia di Beatrice:Un angelo che ha salvato le sorelline: lottiamo per poterle crescere noi.

Bordighera, il padre di Beatrice: Vorrei darle il mio cognome. Le sue sorelline vengano affidate alla zia paternaMaurizio Rao lo ha fatto sapere attraverso il suo avvocato. Quando la bimba nacque, lui era detenuto e il riconoscimento non venne formalizzato. L’uomo chiede anche di inasprire la contestazione penal ... vanityfair.it

Bimba morta a Bordighera, il padre in carcere vuole riconoscerla: Subito affido sorelline alla zia paternaIl padre della piccola Beatrice, trovata morta a Bordighera vuole darle il suo cognome e chiede l'ergastolo per la madre della bimba e il compagno ... fanpage.it

Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre reddit