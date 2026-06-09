Le multinazionali del petrolio hanno registrato profitti record, mentre le famiglie italiane affrontano aumenti nelle bollette del gas. Si osserva un impatto diretto dei guadagni elevati delle compagnie sull’aumento dei costi energetici per i consumatori. In confronto, il modello spagnolo prevede misure di protezione più efficaci per i cittadini, riducendo l’effetto degli aumenti sui prezzi finali. La differenza tra i sistemi evidenzia approcci diversi nella gestione delle tariffe energetiche.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). Con l’inflazione contenuta, i prezzi energetici restano un peso insostenibile per le famiglie italiane. Fonte Eurostat? Il costo dell’instabilità: l’impatto dei prezzi energetici sulle famiglie italiane nel 2026. Le compagnie petrolifere hanno registrato utili superiori a 18 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, mentre i cittadini affrontano l’aumento dei costi di benzina e diesel. Questa dinamica economica si inserisce in un contesto di forte tensione geopolitica, con i prezzi dei combustibili che reagiscono alle mosse di attori come Trump e Netanyahu. L’attuale scenario energetico riflette una vulnerabilità strutturale del sistema italiano, che appare ancora fortemente legato alle importazioni di risorse fossili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom dei profitti petroliferi: le famiglie pagano i costi del gas

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