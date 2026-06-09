Bonus giovani | il piano del Pd rischia di colpire le imprese

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). Con un crescita del PIL contenuta, l’imposta sugli utili rischia di frenare ulteriormente le imprese italiane. Fonte Eurostat? Il nuovo tributo del Nazareno: un’addizionale Ires che rischia di colpire il cuore del manifatturiero italiano. Il Partito democratico propone un contributo di solidarietà da 700 milioni di euro annui per finanziare un bonus di 200 euro mensili destinato ai neo-assunti sotto i 35 anni. La misura, avanzata da Schlein per garantire il diritto a restare ai giovani, prevede una tassazione sugli extraprofitti che potrebbe trasformarsi in un freno per le imprese che investono e assumono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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