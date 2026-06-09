Bonus edilizi | il diritto spetta a chi sostiene la spesa reale

Notizia in breve

Per ottenere il bonus edilizio, la spesa deve essere effettivamente sostenuta e documentata con fatture che includano tre elementi obbligatori. Questi sono: i dati fiscali del beneficiario, la descrizione dettagliata dei lavori effettuati e il riferimento alla normativa di riferimento. Se manca anche uno solo di questi elementi, l’Agenzia delle Entrate può respingere la richiesta di detrazione. È importante conservare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute.