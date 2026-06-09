Bonus edilizi | il diritto spetta a chi sostiene la spesa reale
Per ottenere il bonus edilizio, la spesa deve essere effettivamente sostenuta e documentata con fatture che includano tre elementi obbligatori. Questi sono: i dati fiscali del beneficiario, la descrizione dettagliata dei lavori effettuati e il riferimento alla normativa di riferimento. Se manca anche uno solo di questi elementi, l’Agenzia delle Entrate può respingere la richiesta di detrazione. È importante conservare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute.
? Punti chiave? In Breve L’Agenzia delle Entrate sdogana il principio di sostanza: chi paga il cantiere ottiene il bonus. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito un precedente fondamentale per il fisco italiano: il diritto alle detrazioni edilizie spetta a chi sostiene materialmente l’onere economico dei lavori. Non sarà più necessario che la fattura riporti esclusivamente il nome del contribuente per poter accedere agli sconti fiscali. Questa interpretazione sposta il dai formalismi documentali alla prova del reale depauperamento del patrimonio personale del cittadino. La nuova prassi tributaria garantisce che il vantaggio fiscale premi chi effettivamente intacca le proprie finanze per saldare le ditte appaltatrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Bonus edilizi e residenza anagrafica: non serve sempre che coincidano - Ep. 9
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