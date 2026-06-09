A Bolzano, il chiosco di Jamil è stato distrutto da un incendio che ha ridotto il locale a detriti. Le fiamme sono divampate dopo il lancio di una bottiglia, ma non sono ancora chiare le responsabilità di chi abbia lanciato l'oggetto. Il proprietario, che aveva avviato l’attività da poco, si trova ora impossibilitato a ricostruire perché il Comune ha negato l’autorizzazione necessaria.

? Domande chiave? In Breve Il chiosco di via Resia è ridotto a un cumulo di detriti dopo l’incendio del 22 marzo. Jamil Amer ha la propria vita andare in fiamme la sera del 22 marzo, quando un incendio ha completamente distrutto il suo chiosco della frutta situato nel parcheggio dello stadio Europa, tra via Druso e via Resia a Bolzano. Quello che era un punto di riferimento per la vendita di prodotti stagionali è oggi solo una pila di mattoni e tre panchine di legno. L’uomo, che vive in città da oltre venticinque anni pur essendo di origini pakistane, si trova ora in una condizione di estremo sconforto e sulla soglia della rovina economica. Dopo l’atto criminale, la sua famiglia è stata costretta a rivolgersi alla Caritas per trovare il sostegno necessario a sopravvivere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano: il chiosco di Jamil ridotto a detriti, la sua vita in fiamme

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