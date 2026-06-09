Bolivia | nuove regole per gestire gli stati di eccezione
In Bolivia, sono state introdotte nuove regole per gestire gli stati di eccezione. L’Esecutivo può attivare misure straordinarie senza un’approvazione immediata, ma deve rispettare limiti temporali stabiliti dalla normativa. Durante l’emergenza, il governo è vincolato a rispettare determinati limiti di durata e condizioni, garantendo un controllo sui poteri durante le situazioni di crisi. Le nuove norme definiscono anche procedure e limiti per l’attivazione di queste misure.
? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita modesta del Pil boliviano si colloca nel contesto di nuove regole per gli stati di eccezione. Fonte Eurostat? Bolivia: entra in vigore la Legge 1740 per la gestione degli stati di eccezione. La pubblicazione sulla ufficiale dello Stato ha attivato la Legge 1740, il nuovo quadro giuridico in Bolivia che disciplina l’applicazione degli stati di eccezione. Il provvedimento, promulgato dal presidente Rodrigo Paz, stabilisce i protocolli per l’adozione di misure straordinarie in contesti di crisi che possano compromettere la sicurezza pubblica, la sovranità nazionale o il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche e dell’ordine costituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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