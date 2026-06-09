Bolivia | nuove regole per gestire gli stati di eccezione

Notizia in breve

In Bolivia, sono state introdotte nuove regole per gestire gli stati di eccezione. L’Esecutivo può attivare misure straordinarie senza un’approvazione immediata, ma deve rispettare limiti temporali stabiliti dalla normativa. Durante l’emergenza, il governo è vincolato a rispettare determinati limiti di durata e condizioni, garantendo un controllo sui poteri durante le situazioni di crisi. Le nuove norme definiscono anche procedure e limiti per l’attivazione di queste misure.