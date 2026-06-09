Il settore energetico deve puntare anche sul nucleare, secondo alcuni esperti. Senza questa fonte, affermano, non si può realizzare una politica energetica efficace. Le rinnovabili da sole, inoltre, non sarebbero sufficienti per garantire l’indipendenza e contenere le emissioni di carbonio. Una strategia efficace, si aggiunge, dovrebbe basarsi su tre pilastri principali: riduzione dei costi energetici, autonomia dal punto di vista delle risorse e limitazione delle emissioni di CO2.

Energia, ORA!: “Rinnovabili da sole non bastano, il nucleare è indispensabile”. “Una strategia energetica efficace andrebbe costruita su tre pilastri fondamentali: il contenimento dei costi dell’energia, l’indipendenza energetica e il contenimento delle emissioni di carbonio. “, così in una nota il segretario nazionale di ORA! e consigliere comunale di Venezia, Michele Boldrin, in merito alle attuali politiche energetiche. “In quest’ottica, dal nucleare non si può prescindere. Concordiamo con l’inserire il nucleare nel mix energetico puntando prima di tutto sulle tecnologie esistenti (terza generazione avanzata), con apertura alle nuove (quarta generazione ed SMR), sempre nel rispetto dei requisiti europei di sostenibilità (regolamento tassonomia). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Boldrin: “Senza il nucleare non può esserci una politica energetica efficace”

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