Black Mma | 7 titoli italiani e l’ascesa verso l’élite europea

Notizia in breve

Sette titoli italiani sono stati conquistati da atlete di Black MMA, contribuendo alla crescita del team pescarese nel panorama nazionale. Quattro di queste atlete hanno dominato le categorie principali, portando il team al primo posto in Italia. La squadra ha raggiunto questa posizione attraverso la partecipazione a numerosi eventi e la vittoria in diverse competizioni. La presenza di atlete di alto livello ha rafforzato la posizione del team nel circuito nazionale e ha rappresentato un passo verso l’ingresso tra le migliori realtà europee.