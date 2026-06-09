Black Mma | 7 titoli italiani e l’ascesa verso l’élite europea
Sette titoli italiani sono stati conquistati da atlete di Black MMA, contribuendo alla crescita del team pescarese nel panorama nazionale. Quattro di queste atlete hanno dominato le categorie principali, portando il team al primo posto in Italia. La squadra ha raggiunto questa posizione attraverso la partecipazione a numerosi eventi e la vittoria in diverse competizioni. La presenza di atlete di alto livello ha rafforzato la posizione del team nel circuito nazionale e ha rappresentato un passo verso l’ingresso tra le migliori realtà europee.
? Punti chiave? In Breve Sette titoli italiani per il Black Mma: il trionfo di Jesolo porta il team pescarese verso l’élite europea. Il team pescarese Black Mma ha conquistato 7 titoli italiani durante i campionati assoluti di Federkombat, svoltisi a Jesolo il 30 e 31 maggio. La prestazione degli atleti guidati dal maestro Massimo Diodati ha segnato un punto fondamentale per lo sport locale, permettendo ai vincitori di accedere alla nazionale italiana per le competizioni europee e mondiali. L’evento ha la partecipazione di 600 atleti provenienti da ogni regione d’Italia. In questo contesto di altissima competizione, i ragazzi della società pescarese si sono distinti per talento e determinazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
LA CONTROVERSA ASCESA di Paddy Pimblett (documentario ITA)
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