Bergamo eletti i rappresentanti delle prime due configurazioni di condivisione di energia rinnovabile

Bergamo. Giovedì 4 giugno nella Sala Ferruccio Galmozzi del Comune di Bergamo, sono stati eletti i rappresentanti, tra oltre 50 aderenti, delle prime due configurazioni di condivisione di energia da fonti rinnovabili promosse da Fondazione Sinergia CER. La nascita delle prime due configurazioni di condivisione nella città di Bergamo non è un punto d’arrivo, ma la testimonianza concreta di un percorso virtuoso che la città di Bergamo ha intrapreso con determinazione nell’ambito del Climate City Contract. A proposito dell’impegno del Comune di Bergamo, Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde, ha raccontato: “Anche il Comune ha già iscritto alcuni suoi edifici, le scuole Camozzi, Locatelli e Savio, altri saranno aggiunti mano a mano che la potenza disponibile aumenterà, per essere parte attiva nella CER. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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