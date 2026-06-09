Durante un'operazione a Benevento e Apice sono stati denunciati tre giovani per spaccio di sostanze stupefacenti. In città sono state emesse multe a diversi conducenti di mezzi pesanti, mentre sono stati sequestrati veicoli e sanzionati numerosi parcheggiatori abusivi. L'intervento ha coinvolto controlli su strada e verifiche nelle aree di sosta, con l'obiettivo di contrastare attività illegali e irregolarità legate alla circolazione e allo spaccio.

? Domande chiave? In Breve I Carabinieri presidiano il territorio tra controlli sulla droga ad Apice e sanzioni nella movida beneventana. I Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno intensificato i controlli durante il fine settimana per contrastare l’illegalità, sanzionando un parcheggiatore abusivo in città e denunciando tre giovani per spaccio ad Apice. Le operazioni hanno portato al sequestro di denaro e alla denuncia di due minorenni e un maggiorenne. Parallelamente, la Polizia Municipale ha concentrato l’attenzione sulla sicurezza stradale, colpendo le irregolarità di trattori e autocarri nel centro urbano. L’attività di vigilanza si è concentrata nelle zone più frequentate della città, dove le forze dell’ordine hanno individuato un parcheggiatore abusivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento e Apice: blitz tra spaccio, multe e parcheggi abusivi

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