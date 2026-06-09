Ben Gvir indagato attacca l' Italia il destino di Monte dei Paschi la vendetta di Minetti contro Travaglio e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Un politico indagato ha criticato l’Italia e il futuro di una banca storica. Nel frattempo, si parla di una vendetta tra due figure pubbliche legate al giornalismo. La giornata si apre con queste notizie, assieme ad altri aggiornamenti di cronaca. La data è il 9 giugno 2026, e le vicende si susseguono tra tensioni politiche e questioni finanziarie.
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 9 giugno 2026.IRAN. Israele ha sospeso "per ora" gli attacchi in Iran. Il premier Benjamin Netanyahu ha deciso di interrompere l'offensiva venendo incontro alle richieste di Trump. 🔗 Leggi su Today.it
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Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir. Lui replica
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LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLA SERA Il leader dello Stato ebraico: ma c'è il diritto all'autodifesa. Ben-Gvir indagato a Roma attacca l'Italia Israele e Iran, stop ai raid Trump blocca Netanyahu: Stai attento o resterai solo. Anche Teheran si ferm x.com
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Flotilla, Ben Gvir indagato a Roma. Lui attacca l'Italia: Il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatteIl ministro della Sicurezza nazionale afa sapere di non essere intimorito da questo tipo di indagini e assicura che continuerà a sostenere pubblicamente le forze di sicurezza israeliane ... msn.com
Caso Flotilla, indagato a Roma Ben Gvir. Il ministro israeliano: 'Il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte'Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio, nel maggio scorso, da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. ansa.it