Ben Gvir indagato attacca l' Italia il destino di Monte dei Paschi la vendetta di Minetti contro Travaglio e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Da today.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un politico indagato ha criticato l’Italia e il futuro di una banca storica. Nel frattempo, si parla di una vendetta tra due figure pubbliche legate al giornalismo. La giornata si apre con queste notizie, assieme ad altri aggiornamenti di cronaca. La data è il 9 giugno 2026, e le vicende si susseguono tra tensioni politiche e questioni finanziarie.

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Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 9 giugno 2026.IRAN. Israele ha sospeso "per ora" gli attacchi in Iran. Il premier Benjamin Netanyahu ha deciso di interrompere l'offensiva venendo incontro alle richieste di Trump. 🔗 Leggi su Today.it

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