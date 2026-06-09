Ben Gvir indagato attacca l' Italia il destino di Monte dei Paschi la vendetta di Minetti contro Travaglio e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Notizia in breve

Un politico indagato ha criticato l’Italia e il futuro di una banca storica. Nel frattempo, si parla di una vendetta tra due figure pubbliche legate al giornalismo. La giornata si apre con queste notizie, assieme ad altri aggiornamenti di cronaca. La data è il 9 giugno 2026, e le vicende si susseguono tra tensioni politiche e questioni finanziarie.