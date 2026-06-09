Belén Rodriguez riappare dopo il ricovero | il dettaglio del look racconta più di qualsiasi dichiarazione

Belén Rodriguez è tornata sui social dopo un ricovero, pubblicando una foto su Instagram. Nell’immagine, si mostra sotto il sole di un club esclusivo nel Milanese, indossando un cappello vistoso e sorridendo. La foto suggerisce un ritorno alla normalità, senza ulteriori dettagli sul suo stato di salute. La pubblicazione rappresenta il suo modo di comunicare il superamento del periodo difficile.

Belén Rodriguez ha deciso di tornare nuovamente in scena, condividendo un post su Instagram che la ritrae sotto il sole di un club esclusivo nel Milanese, con un cappello vistoso in testa e un sorriso che sembra voler dire: il peggio è passato. Difatti dopo giorni di silenzio seguiti al ricovero d’urgenza al Policlinico di Milano, la showgirl argentina ha scelto di riapparire pubblicamente alla El Porteño Golden Cup, evento che celebra la cultura del polo e la tradizione gastronomica del suo Paese d’origine. La domanda che tutti si pongono è naturalmente una sola: come sta davvero Belén dopo quello che è successo. I segnali che arrivano dall’evento di ieri, 7 giugno, sembrano essere decisamente incoraggianti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Belén Rodríguez torna dopo il ricovero: il ritorno che preoccupa e rassicura i fan

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