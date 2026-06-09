La modella e showgirl argentina è indagata per omissione di soccorso dopo due incidenti con il suo SUV avvenuti a Milano. La procura ha avviato le indagini per verificare le responsabilità legate agli episodi. La donna non avrebbe fornito assistenza immediata dopo gli incidenti. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini di sorveglianza. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali.

La vicenda riguarda due episodi avvenuti nel centro del capoluogo lombardo. Il primo in via Melzi d’Eril, vicino l’Arco della Pace, dove il suv avrebbe colpito lo specchietto di un’auto parcheggiata. Il secondo, invece, in via San Marco: in quel caso il mezzo guidato dalla conduttrice avrebbe urtato uno scooter e altre vetture in sosta, e tre persone avrebbero riportato ferite lievi. Dopo gli impatti il suv, guidato da Belen Rodriguez, non si sarebbe fermato ed è questo comportamento che ha fatto scattare la una denuncia per omissione di soccorso. La ricostruzione della polizia locale è stata anche agevolata dalle immagini scattate da alcuni testimoni che non lasciano dubbi su chi fosse alla guida. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso: dopo due incidenti a Milano con il suv

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Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali

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