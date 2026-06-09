beatrice limonti alla royal albert hall di londra

La violinista castrovillarese ha eseguito un concerto alla Royal Albert Hall di Londra. Ha partecipato a tournée in Europa e collaborato con diversi artisti di rilievo. Sono stati annunciati nuovi progetti musicali per il futuro.

La violinista castrovillarese protagonista sui grandi palcoscenici internazionali tra tournée europee, nuovi progetti e prestigiose collaborazioni.. La Royal Albert Hall non è soltanto un luogo simbolo della musica mondiale: è un traguardo che segna una svolta nella carriera di un’artista. Per Beatrice Limonti, violinista castrovillarese residente nel Regno Unito, quel palco è diventato realtà nei giorni scorsi, quando si è esibita davanti a migliaia di spettatori in occasione del concerto del celebre artista Kumar Sanu, accompagnata da una grande orchestra sinfonica. Un passaggio che conferma la sua presenza sempre più solida nei circuiti musicali europei e internazionali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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