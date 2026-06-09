Beatrice la zia paterna chiede l' affido delle due sorelle | Nessun segnale a noi delle violenze

La zia paterna delle due sorelle ha presentato una richiesta di affidamento, precisando di non aver ricevuto segnali di violenza o abusi da parte delle minori. La donna ha chiesto che si faccia chiarezza sulla vicenda, sottolineando l’importanza di valutare attentamente ogni dettaglio. La richiesta arriva in un momento di inchiesta giudiziaria, mentre le autorità continuano a raccogliere informazioni sulla situazione delle ragazze.

A quattro mesi esatti dalla morte della piccola Beatrice a Bordighera la zia paterna, Sonia Rao, ha deciso di rompere il silenzio affidando le sue parole a La Stampa. Le dichiarazioni della donna non arrivano in un momento casuale, anzi. Sonia sceglie di parlare per smentire quanto si è detto nelle ultime settimane, un presunto disinteresse nei confronti delle tre sorelle da parte della famiglia paterna. Per la morte della bambina, avvenuta il 9 febbraio scorso, sono indagati per maltrattamenti aggravati la madre, Manuela Aiello, e il suo compagno, Emanuel Iannuzzi. I due si trovano attualmente in carcere., "È una cosa che ritengo fondamentale. Non si discute", risponde Sonia Rao alla domanda sul perché avrebbe chiesto di poter adottare le due sorelle più grandi di Beatrice che, dopo la morte della piccola, si trovano in una struttura protetta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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