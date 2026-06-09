Tajani ha affermato che lo Stato deve limitarsi alla vigilanza sulle banche, senza intervenire nella regolamentazione. Secondo i dati di Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia è dello 1,2% a dicembre 2025. Questa inflazione contenuta contribuisce alla stabilità del settore bancario, che sta affrontando operazioni complesse. Nessuna misura di regolamentazione diretta è prevista, secondo le indicazioni ufficiali.

? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta favorisce la stabilità necessaria per le complesse operazioni bancarie in corso. Fonte Eurostat? Tajani definisce il ruolo dello Stato nel mercato bancario durante il Business Forum Italia-Norvegia. Il vicepremier Tajani ha chiarito che lo Stato non deve regolare direttamente il sistema bancario, ma deve limitarsi a esercitare una funzione di vigilanza tramite gli organismi competenti. Queste dichiarazioni sono arrivate a margine del Business Forum Italia-Norvegia, in un momento in cui l’attenzione è rivolta alla complessa partita che vede coinvolti IntesaBpm e Montepaschi. Il confine tra intervento pubblico e dinamiche di mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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