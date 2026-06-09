Bambini al Parco Minopoli chiedono al sindaco di completare il progetto

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno, gli studenti di quarta elementare di una scuola primaria di Napoli hanno visitato il Parco agricolo didattico Carmine Minopoli. Durante la visita, hanno chiesto all’amministrazione comunale di portare a termine un progetto iniziato tre anni fa e mai concluso. I bambini hanno espresso il desiderio di vedere completate le opere nel parco, che attualmente rimangono incomplete. La richiesta è stata presentata nel corso della visita educativa nel parco.