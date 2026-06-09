Al termine del primo turno delle elezioni comunali del 2026, nei capoluoghi si registra un pareggio tra centrodestra e centrosinistra con tre vittorie ciascuno al ballottaggio. La distribuzione dei seggi sembra favorire entrambi gli schieramenti, senza un chiaro vincitore. La situazione potrebbe influenzare le alleanze e le strategie politiche in vista del secondo turno. Nessuna delle due coalizioni ha ottenuto la maggioranza assoluta nei capoluoghi principali.

La sfida dei capoluoghi al ballottaggio finisce 3-3: un pareggio che apparentemente non scontenta né maggioranza né opposizione e anzi sembra esaltare entrambi. Se da un lato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni evidenzia che “i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori” e carica i suoi: “Avanti così, con serietà e concretezza”. Dall’altro la segretaria del Pd Elly Schlein ironizza: “Vedo che Giorgia Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice”, “il tentativo è sempre lo stesso: capovolgere la realtà”. “Avevamo detto che i conti li avremmo fatti alla fine – aggiunge la leader dem -. Su 18 capoluoghi al voto, tra primo turno e ballottaggi, al centrosinistra vanno otto sindaci e al centrodestra sei sindaci”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ballottaggio elezioni comunali 2026, pareggio nei capoluoghi tra centrodestra e centrosinistra

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Ballottaggi comunali 2026. Nei capoluoghi è pareggio: 3 a 3

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