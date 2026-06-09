Ballottaggi finisce 3-3 | Legnini vince a Chieti Macerata al centrodestra Tra primo e secondo turno sostanziale parità

Da ilmessaggero.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nei ballottaggi dei sei capoluoghi di provincia, il risultato si è concluso con un pareggio di tre vittorie per il centrodestra e tre per il centrosinistra. Legnini ha ottenuto la vittoria a Chieti, mentre il centrodestra ha conquistato Macerata. Tra primo e secondo turno, si registra una sostanziale parità, con alcuni candidati che hanno prevalso rispetto agli avversari nelle rispettive città.

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Il secondo tempo delle elezioni amministrative si chiude in parità nei sei capoluoghi di provincia al voto: tre (Agrigento, Trani e Chieti) vanno al centrosinistra, i restanti (Arezzo, Lecco e Macerata) al centrodestra. In entrambi i fronti esiste un buon motivo per tirare un sospiro di sollievo. Lo fa la coalizione progressista, in testa per numero di primi cittadini eletti: 10 nei 18 dei capoluoghi al voto (6 per lo schieramento trainato da Meloni; Fermo e Messina restano in mano a civici o altri partiti) e 50 nei 118 comuni al di sopra dei 15mila abitanti (il centrodestra ne ha eletti 40). Il bicchiere mezzo pieno lo vede pure Palazzo Chigi: l'effetto referendum che non c'è stato, così come la spallata a Venezia che avrebbe dovuto sancire il cambio di "clima" politico nel Paese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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