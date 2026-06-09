Nei ballottaggi dei sei capoluoghi di provincia, il risultato si è concluso con un pareggio di tre vittorie per il centrodestra e tre per il centrosinistra. Legnini ha ottenuto la vittoria a Chieti, mentre il centrodestra ha conquistato Macerata. Tra primo e secondo turno, si registra una sostanziale parità, con alcuni candidati che hanno prevalso rispetto agli avversari nelle rispettive città.

Il secondo tempo delle elezioni amministrative si chiude in parità nei sei capoluoghi di provincia al voto: tre (Agrigento, Trani e Chieti) vanno al centrosinistra, i restanti (Arezzo, Lecco e Macerata) al centrodestra. In entrambi i fronti esiste un buon motivo per tirare un sospiro di sollievo. Lo fa la coalizione progressista, in testa per numero di primi cittadini eletti: 10 nei 18 dei capoluoghi al voto (6 per lo schieramento trainato da Meloni; Fermo e Messina restano in mano a civici o altri partiti) e 50 nei 118 comuni al di sopra dei 15mila abitanti (il centrodestra ne ha eletti 40). Il bicchiere mezzo pieno lo vede pure Palazzo Chigi: l'effetto referendum che non c'è stato, così come la spallata a Venezia che avrebbe dovuto sancire il cambio di "clima" politico nel Paese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ballottaggi, finisce 3-3: Legnini vince a Chieti, Macerata al centrodestra. Tra primo e secondo turno, sostanziale parità

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Ballottaggi, il centrodestra vince a Lecco, Arezzo e Macerata. Chieti e Agrigento al centrosinistraIl centrodestra ha vinto a Lecco, Arezzo e Macerata, mentre il centrosinistra ha conquistato Agrigento.

Ballottaggi, il centrodestra vince a Lecco, Arezzo e Macerata. Chieti, Trani e Agrigento al centrosinistraIl centrodestra ha conquistato Lecco, Arezzo e Macerata, confermando la vittoria nelle due città.

Temi più discussi: Ballottaggi, finisce 3-3. La sinistra perde Lecco ma conquista Agrigento; Ballottaggi, finisce 3 a 3 nei capoluoghi. Meloni: confermata solidità. Schelin: vince il centrosinistra; Ballottaggi, nei Comuni capoluogo finisce in pareggio: centrodestra-centrosinistra 3-3. Meloni canta vittoria; Amministrative, i ballottaggi si chiudono in parità.

#Ballottaggi, finisce 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince in ad Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra invece ad Agrigento, Chieti e Trani. L'affluenza definitiva ai ballottaggi è del 52% (oltre otto punti in meno rispetto al primo turno) buff.ly/ppggBnI x.com

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